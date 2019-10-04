بلجيكا, سهم أيه بي يستعد لاستئناف الهبوط-تحليل - 4-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر السهم السلبية خلال الفترة الأخيرة نحو محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 82.35 ليبتعد بذلك عن المقاومة المحورية وليؤكد استعداده لاستئناف الهجوم السلبي بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يزيد من فرص اكتساب السعر للعزم السلبي ليتمكن بذلك من الوصول نحو المحطات السلبية الإضافية والتي تتمثل بمستوى 80.80 و مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي المستقر عند 79.00 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 84.00 و 80.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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