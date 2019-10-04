شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يواجه مقاومة قوية – تحليل - 04-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر البتكوين صعوبة في تجاوز المتوسط المتحرك 50، ليتداول بسلبية في طريقه نحو اختبار الدعم المحوري 8035.00، وكما أشرنا يوم أمس، الثبات فوق هذا الدعم مطلوب لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستوى 8970.00 بشكل رئيسي.

مؤشر ستوكاستيك يتحرك عند مناطق التشبع في البيع ليدعم التوقعات الإيجابية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 8035.00 سيضغط على السعر لاستئناف المسار الهابط وزيارة القاع المسجّل مؤخراً عند 7491.65 كهدف رئيسي أول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7800.00 والمقاومة 8600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد