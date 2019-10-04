شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بمحاولات الاختراق – تحليل - 04-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بمحاولات اختراق مستوى 0.9990، ويبدأ اليوم بميل صاعد ليتحرك فوق هذا المستوى، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.0070. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستوى 0.9940. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9940 والمقاومة 1.0070 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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