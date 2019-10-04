الاقتصاد

الدولار الأسترالي يتجه نحو المقاومة – تحليل - 04-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.6700، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر، ليحمي التداولات داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.6595، بينما يمثل الثبات دون 0.6840 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6680 والمقاومة 0.6800

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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