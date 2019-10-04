شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يلامس الهدف – تحليل - 04-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من ملامسة هدفنا المنتظر عند 56.00 وارتد صعوداً من هناك، ليتذبذب حول 57.50 من جديد، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع واضح في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً لاستنئاف الاتجاه الهابط، مع التذكير بأن كسر 56.00 سيدفع السعر لزيارة مستوى 54.00 كهدف رئيسي تالي.

يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يعتمد على الثبات دون مستوى 59.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.50 والمقاومة 59.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط