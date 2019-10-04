شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد العزم – تحليل - 04-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الصاعد بعد ملامسة مستوى 51.80، حيث تأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك الذي يفقد عزمه الإيجابي ليدخل مناطق التشبع في الشراء الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط من جديد، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 50.00 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 50.00.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 53.20 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب اللحظية لاختبار مستوى 54.60 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.50 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط