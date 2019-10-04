بى.بى تختار برنارد لونى رئيسا تنفيذيا للشركة بدلا من بوب دادلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت عملاق النفط البريطانى بي.بى اليوم الجمعة إن رئيس أنشطة المنبع برنارد لونى سيحل محل بوب دادلى فى منصب الرئيس التنفيذى حين يتقاعد الأخير العام القادم بعد أن قضى فى منصه نحو عشر سنوات.

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