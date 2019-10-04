شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: توفير مواصلات مجانية للمواطنين لزيارة معرض تراثنا للحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتم اتاحة مواصلات مجانية لمعرض تراثنا نظراً لحرص القائمين على المعرض لوصوله لكافة المهتمين.

ويقام معرض تراثنا هذا العام يقام فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بالفترة من 2 إلى 6 أكتوبر، بمشاركة 500 عارض من كافة محافظات مصر.

أضافت - فى تصريحات خاصة - إن خطى سير الخط الأول من ميدان التحرير إلى مركز مصر للمعارض الدولية ويكون الذهاب والعودة مجانا، والخط الثانى يبدأ من ميدان الحجاز مروراً بميدان سفير وصلاح الدين وتريومف ويكون الذهاب والعودة مجانا خلال أيام 3 و 4 و 5 أكتوبر.

وحدد جهاز المشروعات المواعيد التالية:

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10:30 ص، 12:30ظ،2:30 م،4:30 م،6:30 م.

وقالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض تراثنا أكبر معرض لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية فى مصر يقيمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .