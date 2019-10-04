شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء المقبل.. بدء حجز الأراضى الأكثر تميزا بـ8 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت هيئة المجتمعات العمرانية، يوم 10 أكتوبر، الموافق يوم الأربعاء المقبل، وذلك لبدء حجز قطع الأراضى الأكثر تميزا والتى طرحتها وزارة الإسكان فى نحو 8 مدن جديدة أبرزها " القاهرة الجديدة ـ 6 اكتوبر ـ العبور ـ دمياط الجديدة ـ بدر ـ العاشر من رمضان ـ اسوان الجديدة ـ المنيا الجديدة" بمساحات تتراوح من(369م2 ألى 1434م2). جنه للإسكان الفاخر.

وأشار المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، نائب وزير الإسكان إلى أن قطع الأراضى الأكثر تميزاً، موزعة كالتالى، 300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، و68 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، و14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، و104 قطع بمدينة المنيا الجديدة، و23 قطعة أرض بمدينة بدر، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة.

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وجاءت الأسعار مختلفة طبقا للمدينة، وموقع الأرض داخل كل مدينة، حيث جاء سعر المتر فى مدينة القاهرة الجديدة بـ 6660 جنيه للمتر، فيما جاء سعر المتر فى مدينة دمياط الجديدة بنحو 4065 جنيها للمتر، فيما تراوح سعر المتر داخل مدينة العبور من 2250 جنيه للمتر وحتى 3600 جنيه للمتر.

وفى مدينة أسوان الجديدة جاء سعر المتر لـ1770 جنيها، و3240 جنيها للمتر فى مدينة بدر، فيما تراوح سعر المتر فى مدينة أكتوبر ما بين 5355 جنيها وحتى 6285 جنيها للمتر، و2720 جنيها للمتر فى مدينة العاشر من رمضان، و2590 جنيها فى مدينة المنيا الجديدة.