شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تستهدف إعادة تمويل ديون لـ"ساتورب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجري شركة أرامكو السعودية محادثات مع عدة بنوك لإعادة تمويل ديون لمصفاة "ساتورب" وهي مشروع مشترك بين أرامكو وتوتال الفرنسية.

وتبلغ قيمة الديون التي يجري العمل على إعادة تمويلها نحو 2.2 مليار دولار.

وتسعى "أرامكو" من وراء هذه الخطوة إلى خفض تكاليف الاقتراض والاستفادة من تراجع أسعار الفائدة، بحسب "العربية نت".

Advertisements

وهذه الديون تعود لبنوك سعودية ودولية، ومقومة بالدولار والريال.

وبنكي ميتسوي سوميتومو الياباني والرياض السعودي يقدمان الخدمات الاستشارية في محادثات إعادة تمويل القروض.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

ويعتبر الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار.