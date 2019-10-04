شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للاستثمار" بصدد متابعة إجراءات الحصول على ترخيص إنشاء صندوق عقاري بقيمة 2 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة دبي للاستثمار، اليوم الخميس، إنها بصدد متابعة إجراءات الحصول على الترخيص النهائي من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك لإنشاء صندوق عقاري بقيمة 2 مليار درهم.

وكانت الشركة قد أعلنت، في أبريل الماضي، عن نيتها إطلاق صندوق عقاري بحجم 2 مليار درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 151.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل صافي ربح بلغ 129.1 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

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وارتفعت مبيعات السلع والخدمات إلى 370.5 مليون درهم، مقابل مبيعات سلع وخدمات بلغت 326.4 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وأظهرت البيانات تحقيق ربح من القيمة العادلة للإستثمارات العقارية بلغ 50 مليون درهم بالربع الثاني من العام الجاري، مع عدم تحقيق أي ربح مُقابل خلال الربع ذاته من العام 2018.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 353.2 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 491 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.