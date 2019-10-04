شكرا لقرائتكم خبر عن "​ستاندرد آند بورز​" تؤكد القوة المالية طويلة الأجل لـ "رأس الخليمة للتأمين" عند +BBB والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وكالة "​ستاندرد آند بورز​" للتصنيف الائتماني، عن تأكيد تصنيف القوة المالية طويل الأجل لشركة "رأس الخيمة الوطنية للتأمين" عند "BBB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة، بحسب ما نشرته صحيفة "الخليج الإماراتية"، اليوم الخميس، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بأن تحافظ الشركة على مستويات رأس مال عالية، وهو الأمر الذي يدعم طموحاتها للنمو داخل السوق الإماراتي خلال العامين المقبلين.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام 2018 بلغ 4.612 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 8.345 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2017.

وتراجعت إيرادات الشركة من أقساط التأمين بالربع الثاني 2018 إلى 113.51 مليون درهم مقابل 115.48 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى النحو ذاته حققت الشركة صافي ربح بلغ 10.45 مليون درهم خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 12.35 مليون درهم في النصف المقابل من العام 2017.