شكرا لقرائتكم خبر عن 14 أكتوبر.. بدء حجز وحدات المرحلة الخامسة لمشروع جنه بـ5 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت هيئة المجتمعات العمرانية، يوم 14 أكتوبر، الموافق يوم الأثنين بعد المقبل، وذلك لبدء حجز وحدات المرحلة الخامسة من مشروع جنه للإسكان الفاخر.

وطبقا لتقرير الوزارة، فإن عدد من سدد مقدمات الحجز لمشروع جنه تجاوز 4500 مواطن، حيث أن الوحدات المطروحة فى مدن (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة).

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وأشارت وزارة الإسكان إلى أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، ويتم التخصيص بأسبقية الحجز الإلكترونى (on line)، مضيفة أن حجز الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، يبدأ من الساعة 10 صباح يوم الأحد 13/10/2019، وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل الإثنين 14/10/2019، بينما يبدأ حجز الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 15/10/2019، وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل الأربعاء 16/10/2019.