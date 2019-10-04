شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: تدريب 100 ألـف خريج علـى التسـويق والسـياحة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة السياحة على توظيـف أكبـر عـدد مـن الخريجين مـن التعليـم السـياحى سـواء العالـى أو الفنـى فى الوظائـف المتاحة فى القطـاع، وذلك مـن خلال الاتحاد المصـرى للغـرف السـياحية. بالإضافة إلى تحديث المناهج الفندقية والسياحية وتدريب الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل. وفى هذا الإطار تهدف الوزارة إلى تدريـب مـا يقـرب مـن 100 ألـف متـدرب خلال 3 سـنوات علـى التسـويق الإلكترونى والسـياحة الإلكترونية، مـع وضـع شـروط ومعاييـر القبـول فى الوظائـف السـياحية، بالتعـاون مـع الغـرف السياحية المختصة سواء شركات السياحة أو المنشـآت الفندقيـة والسلع والعاديـات. Advertisements وبدأت الوزارة فى تنفيـذ خطـة عاجلـة لتدريـب الباحثـن عـن العمـل مـن خريجـي المدارس الفندقيـة وكليـات السـياحة لتأهيلهـم حسـب متطلبـات القطـاع، حيـث تم التواصـل مـع قطـاع التعليـم الفنـي والتدريـب المهنى فى وزارة التربيـة والتعليـم والتعليـم الفنـي، بالإضافة الـي وضـع برامـج تدريبيـة فنيـة متخصصـة وبرامـج مسـتحدثة للخريجـن الجدد والباحثـين عـن العمـل فى المجالات المختلفـة مثـل قسـم الأغذية والمشـروبات والسـياحة الإكترونيـة وسـياحة المؤتمرات لمدة تتـراوح مـا بـن 15 يومـا إلـى 6 شـهور وفقـا لنـوع التدريـب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السياحة: تدريب 100 ألـف خريج علـى التسـويق والسـياحة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.