القابضة للتشييد: الإسراع فى بيع أصول غير مستغلة لحل أزمة السيولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤل بالشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أن شركات المقاولات فقط ما تزال تعاني من أزمة فى السيولة ، لافتا أن الأزمة لم تطل شركات الإسكان التابعة .
أضاف المصدر لـ" الخليج 365"، إن القابضة خلال الفترات الماضية ضخت نحو 300 مليون جنيه لشركات المقاولات خاصة المقاولات المصرية مختار ابراهيم ، والنصر العامة للمقاولات حسن علام ،لتدبير الرواتب الشهرية للعاملين فى ظل عجز الشركات عن تدبير الرواتب ، بجانب دفع ما عليها من التزامات سواء للمقاولين أو البنوك.
وكشف المصدر ، ان القابضة اتخذت العديد من الإجراءات للإسراع فى بيع بعض الأصول غير المستغلة فى الشركات ، لتعويمها مجددا ، ولا سيما انها تمتلك مشروعات ما تزال تحت التنفيذ خارج مصر .
أوضح ان الإجراءات تتمثل فى تسهيل عملية بيع الأراضى، لتوفير سيولة كافية للشركات لسداد ما عليها من مستحقات مالية.
جدير بالذكر أن وزارة قطاع العام رشحت رئيس شركة النصر للاسكان والتعمير ، رئيسا للشركة القابضة للتشييد والتعمير خلال الفترة المقبلة.
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