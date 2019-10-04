اتفاق تسوية بين «النصر» و«إعمار مصر»

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شهد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، توقيع اتفاق التسوية الودية، بين شركة «النصر للإسكان والتعمير»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة «إعمار مصر للتنمية»، حول النزاع بشأن مشروع «هضبة المقطم»، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ود. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.

بموجب اتفاق التسوية الودي، تتنازل الشركتان محل النزاع، عن دعويي التحكيم المتبادلتين بينهما، على أن تسدد «إعمار» 100 مليون جنيه لشركة «النصر»، وتلتزم بإنهاء المشروع بالكامل في الجدول المتفق عليه قبل منتصف 2028، مع تحملها باقي مصاريف التحكيم التي على «النصر».

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمراً صحفياً موسعاً بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع اتفاق التسوية الودية، أعرب فيه عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقية لتسوية نزاع كان قائماً منذ ما يزيد على 4 سنوات. وأعرب محمد العبار، عن سعادته بتوقيع مراسم التسوية، موجها الشكر إلى الحكومة المصرية التي استطاعت خلال الفترة الماضية أن تضع مناخ الاستثمار على الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات العالمية، مضيفا إن إعمار تدرس العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن المصرية، مشيرا إلى أنه على الرغم من النجاح الذي حققته مشاريع إعمار في مصر إلا أن السوق المصري لا يزال يحمل فرصاً استثمارية كبيرة، خاصة والسوق العقاري يشهد نموًا سنويًا وفرصاً حقيقة لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.