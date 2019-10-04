«جافزا».. أول منطقة حرة تقدم تكنولوجيا الجيل الخامس لعملائها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قدّمت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، لمحة عن الثورة المستقبلية المتوقع أن تحدثها تقنية الجيل الخامس في طريقة العمل، وذلك بالتعاون مع «اتصالات»، مشغل الاتصالات الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم عرض تجارب الجيل المقبل من التقنية على متن حافلة الجيل الخامس من «اتصالات» بالشراكة مع «إريكسون» وبحضور قادة الأعمال وكبار المسؤولين والموظفين من موانئ دبي العالمية. واطلع الضيوف على عرض اختبار سرعة الإنترنت الفائقة، والاتصال باستخدام الجيل الخامس، واتصال الهولوغرام ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى القيادة عن بعد، والمغامرات الرياضية، فضلاً عن مقاطع الفيديو الخاصة بالموانئ وصناعة الخدمات اللوجستية والمرتبطة بإنترنت الأشياء.

وبالمناسبة، قال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لجافزا: «اعتماد الجيل الخامس توجه تتبناه جافزا وجميع وحدات الأعمال التابعة لنا. نحن فخورون باعتماد أحدث التقنيات لتمكين قدرات التجارة الذكية عبر محفظة أعمالنا. التقنية الثورية والسلوكيات المتغيرة تنذران بتغيير طريقة تصنيع البضائع ونقلها وشرائها وبيعها. اتصالات أثبتت قدراتها في تقديم هذه التقنية من خلال جولة حافلة الجيل الخامس وعرضها على مجتمع الأعمال في جافزا والذي يضم أكثر من 7500 شركة من 140 دولة، والتي أظهرت إمكانيات إحداث ثورة في الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا في المستقبل».

من جانبه، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة «اتصالات»: «أصبحت تقنية الجيل الخامس حقيقة واقعة نتيجة لجهود اتصالات المستمرة في بناء واستثمار شبكات المستقبل لتمكين الابتكار وتسريع عملية التحول الرقمي. بناءً على شراكتنا طويلة الأمد، يسرنا أن نقدم منصة لجافزا ولكبار المسؤولين ورجال الأعمال والموظفين لتجربة إمكانات الجيل الخامس المستقبلية والتحول الرقمي بشكل مباشر من خلال حافلة الجيل الخامس. الأمر الذي يتماشى أيضاً مع استراتيجيتنا الشاملة المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

وتعتبر جافزا، أول جهة في دولة الإمارات تقوم بعرض تقنية اتصالات الجيل الخامس لعملائها في المنطقة الحرة وبالتعاون مع «اتصالات» تم عرض التقنية المبتكرة، وإظهار قدراتها، وكيف يمكن وضع الاتصال الكامل 360 درجة في خدمة التحول الرقمي للأعمال.

الجولة التي توفرها الحافلة مجرد بداية لدراسة مشتركة تقوم بها جافزا بالتعاون مع «اتصالات» لاستكشاف وتحديد وتطوير التطبيقات المخصصة لدعم أنشطة أعمال جافزا وميناء جبل علي.

وضعت «اتصالات» معياراً جديداً في قطاع الاتصالات. لقد أصبحت المشغل الرائد لأول شبكة لاسلكية تجارية للجيل الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2018.