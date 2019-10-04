شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة للقضاء على التلوث بالتنسيق مع البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد 4 وزراء معنيين بالبيئة هم الاستثمار والبيئة والنقل والتنمية المحلية اجتماعا مع مارينا ويس مدير البنك الدولى وبعثة البنك للاتفاق على آليات للحد من التلوث ودعمها من خلال البنك الدولى.. تعرف عليها فى 13 معلومة. 1-مشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة يهدف للحد من تلوث الهواء فى محافظات القاهرة الكبرى. 2-التركيز على تحسين منظومة المواصلات والاستفادة من البنك الدولى لتمويل إحلال وتجديد المواصلات ،لتعمل بالغاز الطبيعى، أوبالكهرباء لتقليل الإنبعاثات وتلوث الهواء. 3- التعاون مع الوزارات المعنية لإصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة ،التى مر على إنتاجها أكثر من عشرة سنوات. 4- تدشين مشروع لإحلالها بسيارت حديثة بقروض ميسرة لأصحابها بعد نجاح الفكرة سابقاً عند تطبيقها على التاكسى. 5- الهدف هو خفض تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحرارى ،وذلك تنفيذا لكل من التزامات مصر الدولية البيئية فى هذا الشأن . 6- سيتم تحويل 3500 أتوبيس كبير داخل محافظات القاهرة الكبرى وكلها تعمل بالبنزين أو السولار الى الغاز خلال 5 سنوات. 7- سيتم تغيير نظام التاكسى للعمل بالغاز، وانتاج سيارات جديدة تعمل بالكهرباء وتعزيز النقل الجماعى للحد من الازدحام المرورى . Advertisements 8- سيتم البدء فى منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات تم بالفعل البدء فى تنفيذ البنية التحتية لها. 9- إدماج القطاع غير الرسمى فى المنظومة من خلال متعهدى الخدمة فى الجمع السكنى مع تضمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحل المنظومة. 10- التوسع فى الجر الكهربائى من خلال شبكة مترو الأنفاق والقطار المكهرب السلام/العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان ومشروعي المونوريل ومشروع القطار السريع العين السخنة/ العلمين . 11- تنفيذ مشروعات اخرى غير ملوثة مثل مترو أبوقير بالإسكندرية والقطار المكهرب (المترو ) بين دمياط والمنصورة الجديدة . 12- تنفيذ مشروع أتوبيسات (BRT) الحافلات عالية التردد والتى تسير فى مسارات منفصلة وهى أتوبيسات أيضا صديقة للبيئة . 13- العمل على تحويل الموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء صديقة للبيئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة للقضاء على التلوث بالتنسيق مع البنك الدولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.