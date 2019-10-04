شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور جهاز تنظيم الاتصالات فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتكز دور لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على تقديم التوصيات فى شأن حماية حقوق مستخدمى الاتصالات، وتتعلق التوصيات بالإجراءات التى من شأنها حماية مصالح المستخدم أو العمل على منع اتخاذ أى ممارسات ضارة بقطاع الاتصالات، كذلك من أهم أدوار اللجنة هو الاهتمام برفع الوعى لدى المستخدمين من خلال إدارة حملة توعية من خلال مختلف القنوات المتاحة، ولقد اتخذت اللجنة، فى إطار المهام المسندة لها الاجراءات التالية والتى أعلن عنها جهاز تنظيم الاتصالات.

- إصدار ميثاق حقوق وواجبات المستخدمين الذى يتضمن مجموعة من الإرشادات التى تسهم فى ضبط العلاقة بين المستخدم والمشغل ويهدف إلى نشر ثقافة الحقوق والواجبات داخل قطاع الاتصالات.

- تعديل مجموعة من البنود المتضَمنة فى عقود شركات الاتصالات (ثابت - محمول) بما يتماشى مع حماية حقوق المستخدمين وتم إصدار مجموعة من القواعد العامة الواجب توفرها فى العقود التى تبرم مع المستخدمين وإلزام الشركات بضرورة تضمنها فى كافة العقود التى تبرم مع المستخدم، وتم الإعلان عن تلك القواعد.

- نشر نسخ إلكترونية من العقود التى يتم إبرامها مع المستخدمين على المواقع الإلكترونية الخاصة بمقدمى الخدمة، حتى يتسنى للمستخدم الاطلاع على العقد قبل التعاقد بوقت كافى وإعطاءه حق الاختيار بين أفضل الشركات بما يتناسب مع متطلباته، كذلك الإعلان عن الرقم 155 الخاص بتلقى شكاوى المستخدمين على كافة مواقع مقدمى خدمات الاتصالات.

- إصدار سبعة مطبوعات توعية بمختلف خدمات الاتصالات لنشرها من خلال مؤتمرات ومعارض الاتصالات التى يقيمها الجهاز أو يدعى إليها.

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- توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تنصب أغلب بنوده على قيام الجهاز بتقديم الدعم الفنى واللوجيستى للجمعيات الأهلية التى يقوم الاتحاد العام بترشيحها لإيجاد مجموعة من الجمعيات الأهلية القادرة على التعامل مع شكاوى المستخدم وتوعيته بأهم الاجراءات، كذلك تم إصدار مقترحين لبروتوكول تعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة، ومقترح بروتوكول آخر مع المجلس القومى للمرأة.

- إصدار توصية بخصوص إدخال تعديل على المواد المتعلقة بالاتصالات وحرية تداول المعلومات فى التعديلات على دستور 2012.

- نشر الوعى حول حقيقة أضرار الموجات الكهرومغناطيسية التى تصدر عن محطات وأجهزة المحمول، واثبات أنه طالما كانت هناك مراعاة للمواصفات القياسية الدولية والالتزام بالإرشادات الطبية حول كيفية استعمال التليفون المحمول فإنه لا أضرار مطلقا من تلك الموجات.

- إطلاق حملة توعية جماهيرية تحت شعار "اعرف حقك" من خلال زيارات ميدانية لمختلف محافظات الجمهورية بحضور محافظ كل محافظة للالتقاء بالقيادات الشعبية والحكومية للتوعية المباشرة.

- إصدار توصية بإنشاء مركز اتصال لذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم والمكفوفين يتيح التواصل معهم من خلال أجهزة تتوافق مع احتياجاتهم، على أن يكون مركز الاتصال معنى بتلقى شكاواهم ومطالبهم حول خدمات الاتصال التى يتعاملون بها.

- إنتاج عدد من مقاطع الفيديو التى تشرح كافة خدمات الاتصالات بلغة الاشارة لذوى الاحتياجات الخاصة للصم والبكم ونشرها من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز والجمعيات الأهلية القائمة على توفير الخدمات للصم والبكم.