شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الجملة بأكتوبر: انخفاض أسعار الطماطم بعد تضاعف الكميات المعروضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن الفيومى عضو مجلس الإمناء سوق الجملة ب ٦ أكتوبر أن أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة داخل السوق وبكميات كبيرة، مشيرا إلى أن وفرة المعروض ادت إلى انخفاض اسعار بعض الأصناف ومنها الطماطم والخيار والبصل.
وقال الفيومى فى تصريح لليوم السابع أن أسعار الطماطم انخفضت ل 3 جنيهات للكيلو داخل السوق، كما أن البصل تتراوح أسعاره بين 2.5 - 4 جنيهات للكيلو، والرمان يتراوح سعره بين 4-7 جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أن سياسات الاقتصادية والإصلاح الزراعى التى طبقتها الدولة خلال الخمس أعوام الماضية ساهمت فى توفير كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ما أدى إلى انخفاض أسعار السلع لنسبة تخطت الـ30٪ هذا العام عن العام الماضى.
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