الاقتصاد

النفط يغلق بلا تغير يذكر بعد أن لامس أدنى مستوياته فى حوالى شهرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت عقود الخام الأمريكى على انخفاض طفيف اليوم الخميس، مع تلقيها بعض الدعم من سوق الأسهم بعد أن لامست فى وقت سابق أدنى مستوياتها فى حوالى شهرين بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 19 سنتا لتبلغ عند التسوية 52.45 دولار للبرميل فى حين أغلقت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت مرتفعة سنتين عند 57.71 دولار للبرميل.

وأثناء الجلسة هوى الخامان القياسيان كلاهما إلى أدنى مستوياتهما منذ أوائل أغسطس عقب نشر أرقام اقتصادية أمريكية ضعيفة.

 

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