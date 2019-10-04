يوم الإمارات للطيران المدني يعزز مكانة الدولة عالمياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت هيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة الطيران المدني بالفجيرة، أمس؛ بمناسبة «يوم الإمارات للطيران المدني»، الذي يصادف الخامس من أكتوبر/‏تشرين الأول من كل عام.

وأكد علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن يوم الإمارات للطيران المدني الذي يتزامن مع ذكرى هبوط أول طائرة في مطار إماراتي يمثل مناسبة وطنية للاحتفال بإنجازات قطاع الطيران المدني، الذي بات من أكثر القطاعات تطوراً وازدهاراً وأمناً وسلامة ومعززاً لمكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال ووجهة لصناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى.

وقال المدفع إن قطاع الطيران المدني يسهم بقوة في تحقيق التنمية التي تستفيد منها القطاعات كافة في الدولة؛ حيث بات قطاعاً جاذباً لأصحاب المواهب والكوادر البشرية المؤهلة إلى جانب الاستثمارات، من خلال ازدياد أعداد الشركات العالمية التي تسير رحلاتها من وإلى الإمارات، كما أصبح هذا القطاع نموذجاً يحتذى به بالعالم في تطبيق معايير السلامة وكفاءة التشغيل والانتظام في الرحلات المجدولة.

واحتفلت دائرة الطيران المدني بالفجيرة، أمس؛ تحت شعار: «طموح زايد» بمشاركة المؤسسات والجهات المحلية؛ لتعزيز الوعي الوطني بإنجازات الطيران المدني الإماراتي وأهميته في الاقتصاد الوطني، والاعتزاز بنجاح الدولة في هذا القطاع.

وقال محمد عبد الله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة، إن الاحتفال ب«يوم الإمارات للطيران المدني» هو تأكيد للإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا القطاع على مدار أكثر من 8 عقود مضت، والتي جسّدت طموح الإمارات بمعانقة الفضاء بتحقيق إنجاز عالمي في قطاع الطيران بأول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري على متن المركبة «سويوز إم إس 15»؛ حيث إن هذه الإنجازات هي جزء من النهضة الشاملة التي تسعى إليها قيادتنا الرشيدة، والتي لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير من قيادتنا الحكيمة. (وام)