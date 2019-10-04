القطاع الخاص يرفد الاقتصاد بـ 40 ألف وظيفة جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2019 نحو 40 ألف وظيفة (لا تشمل الوظائف في المناطق الحرة) في مؤشر على تواصل النشاط في سوق العمل بدعم من التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني.

وكان الاقتصاد الوطني قد حقق نمواً على أساس سنوي بنسبة 2.2% في الربع الثاني من العام الجاري بالأسعار الثابتة، وذلك بحسب التقديرات التي أصدرها المركزي. وظهر جلياً تواصل القطاع الخاص في توفير فرص عمل جديدة على زيادة إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص إلى 5.1 مليون عامل خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع 5.06 مليون عامل في الربع الأول من العام ذاته.

وكان عدد الوظائف الجديدة التي أضافها سوق العمل في الدولة طوال عام 2018 بلغ نحو 137 ألف وظيفة وفق إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

واستناداً إلى الأرقام التي جرى توثيقها، أسهم النشاط الاقتصادي منذ بداية 2019 في زيادة التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 1% في الربع الثاني مقارنة بارتفاع 0.1% في الربع السابق.

وجاء الارتفاع في معدل التوظيف خلال الربع الثاني من عام 2019 كنتيجة للارتفاع المسجل في قطاع العقارات وفي القطاعات الأخرى، والتي تشمل الزراعة والتعدين والفنادق والمطاعم والوساطة المالية والتعليم والصحة. فقد ارتفع قطاع العقارات والقطاعات الأخرى على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019 بنحو 5% و8.2% . يشار إلى أن قطاعي البناء والعقارات يستوعبان نحو 45.7% من القوى العاملة في دولة الإمارات.

(وام)