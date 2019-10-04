«إلهام من الطاقة».. شعار« إينوك» في إكسبو 2020 دبي

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كشفت مجموعة« إينوك»؛ شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، النقاب أمس، عن خططها لتشييد أحد أكثر الأجنحة جاذبية في إكسبو 2020 دبي، بتصميم مُبتكر يُلهم الزوار خلال الحدث العالمي الذي ينطلق في 20 أكتوبر 2020، ويمتد على مدار ستة أشهر.

وباعتماده مفاهيم مبتكرة وفريدة من نوعها في التصميم، يجسّد جناح « إينوك» في إكسبو 2020 دبي، المكانة التي تحظى بها المجموعة في قطاع الطاقة، وهو ما ينعكس في شعار الجناح «إلهام من الطاقة».

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي: «لطالما لعبت « إينوك» دوراً مهما في قطاع الطاقة العالمي، وأسهمت بشكل بارز في نمو وازدهار دولة الإمارات. وباعتبار إكسبو 2020 دبي الحدث الأروع في العالم لعرض نبوغ البشرية وإنجازاتها، فإنه يمثل منصة مثالية لمجموعة « إينوك» لتعريف الجمهور بجهودها لصنع مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، ونحن نتطلع للتعرف إلى ما ستقدمه المجموعة في جناحها التفاعلي المميز».

قال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «واظبنا خلال 25 عاماً وأكثر على تلبية احتياجات الطاقة في دولة الإمارات والارتقاء بمعايير القطاع عبر عملياتنا المتكاملة وخدماتنا المبتكرة. وباعتبارنا شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، نسعى إلى تقديم تجربة مبتكرة وغامرة تخرج عن إطار المفهوم التقليدي للطاقة، وتقدم رؤى ملهمة حول أهمية التعاون لاستشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي».

وأضاف: «علاوة على ذلك، يوفر الجناح منصة استراتيجية لتسليط الضوء على المواضيع الفرعية الثلاثة التي يقوم عليها إكسبو 2020 دبي، وهي الفرص والتنقل والاستدامة، والتي لطالما شكلت مرتكزات جوهرية في جميع جوانب عملنا. وفي ضوء الدعم المتميز الذي يقدمه موظفونا وشركاؤنا وجميع الأطراف المعنية، نحن على ثقة بأن توفير تجربة جذابة للزوار في إكسبو 2020 دبي، سيسهم في تحقيق رؤية قيادتنا في جعل إكسبو 2020 دبي الأفضل على الإطلاق بين دورات إكسبو التي شهدها العالم حتى تاريخه».

ويصطحب الجناح زواره في رحلة ملهمة تستكشف دور الطاقة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ليفتح بذلك آفاقاً جديدة للتفاعل والحوار البنّاء لتطوير القطاع، ويسلط الضوء على الدور المحوري الذي تسهم به إينوك في دفع عجلة استدامة الطاقة عبر مبادراتها القائمة على الابتكار والتقنيات المتطورة.

ويستلهم الشكل العمراني للجناح تصميمه من خزانات النفط، وتبرز فيه خمسة مبانٍ متميزة تأخذ الزوار في رحلة متعددة الحواس عبر مواضيع تشمل: «استكشف ماهية الطاقة، تفاعل.. سبل الاستفادة من الطاقة، تعاون.. احتياجات الطاقة، تخيّل.. إمكانات الطاقة الواعدة». وسيُبهر الجناح زواره من كافة الأعمار، بفضل توظيفه للعناصر التجريبية التي تثري معلوماتهم ومعارفهم وتشجعهم على التفاعل معها.

وتم تشييد جناح إينوك باستخدام 650 طناً من الفولاذ، وتمت مراعاة تصميمه وهندسته ليتم توظيف الجناح في مرحلة الإرث لاحقاً. وتستمر الجولة في المباني الأربعة لمدة 18 دقيقة، مقدمة للزوار تجربة غير مسبوقة تجسد شعار الجناح: «إلهام من الطاقة».

وسيضم الجناح منطقة «مجلس الأعمال» المخصصة للجهات الحكومية والأطراف الأخرى المعنية بالقطاع، للتفاعل والتواصل بحثاً عن إجابات للأسئلة المستعصية في القطاع.

وفي خضم رحلة ستكون الأولى من نوعها، ستتسنى للزوار أيضاً إمكانية «الشعور» بالطاقة باستخدام الموجات فوق الصوتية، والسرد البصري والسمعي، والتجارب الحسية، والأعمال الحركية، وأجهزة الإسقاط التفاعلية. وفي إطار التزام إينوك تجاه الممارسات المستدامة، سيتم استخدام أرضيات مصنوعة من المطاط المُعاد تدويره في باحات الألعاب الحركية، إضافة إلى أنه سيتم جمع المياه الناجمة عن تكييف الهواء واستخدامها في ري المسطحات الخضراء.