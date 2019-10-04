الشركات في الإمارات تحتفظبالتفاؤل رغم ضعف الأسواق

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تحسنت ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات وإن بوتيرة أقل في سبتمبر/‏ أيلول، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن مجموعة «آي إتش إس ماركيت» الخاص بالإمارات 51.1 نقطة، مقابل 51.6 نقطة في أغسطس /‏آب. وسجلت الشركات الإماراتية ارتفاعاً هامشياً في حجم إنتاج القطاع الخاص خلال سبتمبر، وكان التوسع أسرع قليلاً مما كان عليه في أغسطس/‏ آب.

وساهم ارتفاع الطلب الهامشي، بالإضافة إلى زيادة النشاط التسويقي، في زيادة قوية في الإنتاج بشكل عام، وزاد نشاط الشراء بشكل طفيف.

وأبقت الغالبية العظمى من الشركات معدل التوظيف دون تغيير، في حين أن عدداً قليلاً فقط من الشركات ضمت إليها موظفين إضافيين بسبب ارتفاع طلبات الإنتاج.

كما أدى الارتفاع البطيء في الطلبات الجديدة إلى تركيز الشركات على تقليل عدد الأعمال المتراكمة.

ورغم تراجع مستوى ثقة الشركات في نهاية الربع الثالث، غير أن التوقعات كانت أقوى من متوسط السلسلة، حيث لا يزال العديد من الشركات تأمل في أن يرتفع نمو الطلبات الجديدة ويؤدي إلى مزيد من النشاط التجاري.