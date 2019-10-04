خفض الفائدة والبيانات المخيّبة يتجاذبان «وول ستريت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت الأسهم الأمريكية إلى اللون الأخضر بعد تزايد توقعات خفض الفائدة قريباً، الأمر الذي تراهن عليه الأسواق. وكانت «وول ستريت» فتحت أمس على هبوط كبير آخر، فيما واصل مؤشر «داو جونز» هبوطه لليوم الثالث على التوالي ليبلغ مجموع ما خسره طوال تلك الأيام الثلاثة 1100 نقطة؛ وذلك بعد الإعلان عن بيانات اقتصادية مخيبة للآمال، زادت المخاوف المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وخسر المؤشر 250 نقطة في التداولات الأولية، أمس قبل أن يرتد مرتفعاً، بعدما فقد 800 نقطة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وواصل قطاع الخدمات الأمريكي نموه في سبتمبر ولكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعاً، وفقاً لمؤشر «آي أس إم» غير الصناعي والذي صدر يوم الخميس. وسجل المؤشر 52.6 نقطة، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين عند 55.3 نقطة. في أضعف قراءة منذ أغسطس 2016.

كذلك، تراجع مؤشر مديري المشتريات في سبتمبر إلى 47.8 نقطة، بانخفاض 1.3 نقطة مئوية عن قراءة أغسطس البالغة 49.1 نقطة. من جهتها، قالت وزارة التجارة إن طلبيات المصانع تراجعت 0.1% في أغسطس وواصلت شحنات السلع المصنعة الهبوط أيضاً بنسبة 0.1%. ومما يشير لضعف كامن في القطاع، الذي يشكل نحو 11% من الاقتصاد، زادت الطلبيات غير المنفذة في المصانع 0.1% بعد زيادة مماثلة في يوليو.

وعلى صعيد مواز، قالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت بمقدار 4000 طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 219 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر/ أيلول. (وكالات)