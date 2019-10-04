1000 مسؤول يناقشون في أبوظبي تأثيـر الاندماج في مستقبل الطيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلن منظمو القمة العالمية لصناعة الطيران عن انعقاد الدورة الخامسة من القمة التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) تحت عنوان «الرؤى والاندماج» في أبوظبي، خلال الفترة ما بين 17 و19 مارس 2020.

ومن المتوقع أن تجذب القمة أكثر من 1000 من القادة والخبراء والمتخصصين على المستويين الإقليمي والعالمي من قطاعات صناعة الطيران والفضاء والصناعات الجوية العسكرية لمناقشة مجموعة من المواضيع المهمة على المستوى العالمي بما في ذلك الصفقات الكبرى وعمليات الاندماج والاستحواذ والتكامل التي تشهدها هذه القطاعات.

وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية في قطاعي الطيران والصناعات الجوية العسكرية حوالي 57.8 مليار دولار في عام 2018. وتجاوزت قيمة النمو في الصفقات المبرمة العام الماضي نسبة 83%، مقارنة بمعدلها المحتسب على مدى 10 سنوات، لتكون ثالث أكبر نسبة نمو مسجلة في التاريخ. وتركز أنشطة الاندماج والاستحواذ في قطاع الطيران الجديدة، حسب دراسة صادرة عن شركة «ديليوت»، على صفقات الاستحواذ التي تطرح منتجات جديدة وتتيح إمكانية التوسع في الأسواق الناشئة بما في ذلك أسواق آسيا والشرق الأوسط.

وسيمثل هذا الموضوع أحد المواضيع العديدة التي ستتم مناقشتها خلال فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران 2020. كما ستناقش القمة كيفية الاستفادة من التحول الرقمي وتوظيف البيانات الضخمة، لتمكين قطاع الطيران من الاستفادة من الفرص الجديدة، والتعامل مع التحديات المستقبلية، إضافة إلى تسخير هذه المعرفة لتعزيز الأداء وتمكين الابتكارات الأكثر ذكاء وتشجيع قيام الشراكات الآمنة والمستدامة والمتكاملة.

وقال خالد عبدالله القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة المبادلة للاستثمار: «تمثل القمة العالمية لصناعة الطيران فرصة مثالية للقطاع من أجل استعراض قدراته وبرامجه أمام الشركاء الدوليين».