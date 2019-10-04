شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج سندات أبوظبي بـ 10 مليارات دولار الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه سيتم إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن أبوظبي بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار يوم الأحد 6 أكتوبر/‏تشرين الأول 2019

وأضاف البيان أنه يجب على جميع إدارات سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ هذا القرار كل ضمن مجال اختصاصه، لافتًا إلى أنه سيتم تعميم هذا القرار على الهيئة وجميع إدارات السوق والوسطاء المعتمدين لدى السوق.

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