قاعات تدريب ذكية لموظفي «جمارك دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دشن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بحضور عدد من القيادات التنفيذية في الدائرة، قاعات التدريب الذكية في مركز التدريب الجمركي، والتي تم تطويرها للارتقاء بمستوى أنشطة تدريب وتأهيل الموظفين بهدف تحسين الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين من أجل إسعادهم، بمواكبة العمليات التطويرية المستمرة لمركز التدريب الجمركي وفق أفضل التصاميم الهندسية، بما يحقق السعادة والإيجابية للموظفين أثناء انتسابهم إلى الدورات التدريبية كي تكون القاعات بيئة جاذبة ومناسبة للجميع.

وخلال الافتتاح قال أحمد محبوب مصبح: «يأتي تدشين القاعات التدريبية الذكية الجديدة التزاماً من الدائرة، ببناء القدرات الذهنية والمعرفية لموظفي جمارك دبي، من خلال توفير أماكن مجهزة تتناسب مع عملية تدريب وتطوير كفاءات الموظفين التي من شأنها أن تحقق فوائد كبيرة، وترفع أعداد الكفاءات البشرية بشكل مستمر، إضافة إلى أن عملية التدريب تسهم في زيادة قدرة الموظفين على الأداء وتحقيق ذواتهم من خلال رضاهم عن أنفسهم»، مشيراً إلى أن تدريب الموظفين على رأس أولوياتنا.

وأوضح مدير عام جمارك دبي «أن مركز التدريب الجمركي خلال العام الحالي جذب 2473 موظفاً التحقوا ب 203 دورات تدريبية بمعدل 2611 ساعة، منها 123 دورة تخصصية جديدة بمعدل 1546 ساعة»، مؤكداً أن عملية التدريب والتطوير تعتبر مسؤولية مشتركة بين الموظف والدائرة تتحقق نتائجها الإيجابية من خلال قيام كل الأطراف المشاركة فيها بتأدية المهام الموكلة إليها على الوجه الأمثل، في ضوء المسؤوليات التي تحددها الدورات وما تحققه من نتائج.

وأكد فريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، أن عملية تطوير مركز التدريب الجمركي ستتم على مراحل متتالية، منها الانتهاء من المرحلة الأولى وتطوير الطابق الأول الذي يحتوي على 6 قاعات تدريبية مختلفة في الشكل والتصميم والاسم؛ إذ تحمل القاعات مسميات مختلفة تحث على التحفيز والتطوير وهي مستوحاة من الأصالة والحداثة معاً، وهي العز، وكنوز، وتناغم، والفخر، ودبي، والغافة.