التوعية بالاشتراطات المحدَّثة لمراكز التدليك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حملة مشتركة لتوعية مراكز التدليك والاسترخاء بالاشتراطات المحدَّثة الواردة في الدليل الموحد المعتمد مؤخراً من الجهتين، والذي يهدف إلى تكامل الجهود الحكومية في تعزيز التزام المنشآت المرخصة في الإمارة بمتطلبات مزاولة النشاط التجاري، وفق ما يحفظ صحة وسلامة المستهلكين وأفراد المجتمع، وتهدف الحملة التي تستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري إلى تعديل أوضاع المنشآت التي تزاول النشاط دون التقيد بالاشتراطات المعتمدة، حيث سيتم منح مهلة للمراكز لتوفيق أوضاعها وفق تلك الاشتراطات.

وقال عبدالله بن ناصر النعيمي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في اقتصادية عجمان: تحرص الدائرة على ضمان التزام كافة المنشآت الاقتصادية المرخصة في الإمارة، بالقوانين والأنظمة التي تحمي حقوق المستهلكين.

وقال المهندس عبدالله عبد الرزاق التميمي، مدير إدارة الصحة العامة في بلدية عجمان: تسعى الدائرة لضمان تطبيق الدليل الموحد للشروط الصحية لممارسة نشاط التدليك والتجميل والعناية الشخصية الصادر من وزارة التغير المناخي والبيئة، والذي يتضمن كافة الاشتراطات الصحية والفنية الضامنة لتقديم خدمات آمنة لأفراد المجتمع.

ويتضمن الدليل الموحد لمراكز التدليك والاسترخاء جملة من الاشتراطات التي تكفل ممارسة هذا النشاط بصورة سليمة تخدم المستهلكين وتحفظ حقوقهم، ومن أهم هذه الاشتراطات ألا تقل مساحة الموقع عن 2000 قدم مربعة، ولا تقل مساحة الغرفة الواحدة عن 150 قدماً مربعة، وأن يقتصر العمل في المراكز الرجالية على الكادر الرجالي، ويقتصر العمل في المراكز النسائية على الكادر النسائي، ويتم توضيح ذلك في اللافتة الخارجية للمحل، وتضمنت الاشتراطات أيضاً ضرورة تقديم الخدمة عبر الكوادر المؤهلة والمعتمدة حصراً، ولا يُسمح بتقديم خدمات التدليك لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة، ولا يُسمح بعمل المركز بعد الساعة 12:00 ليلاً، كما لا يُسمح بتقديم أي خدمات طبية وعلاجية غير مرخصة.