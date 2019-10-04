إصلاحات لبنان البطيئة تثيـر غضب الشارع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينبئ المدى الجغرافي الواسع على غير المعتاد لاحتجاجات اندلعت بسبب الوضع الاقتصادي الرديء للبنان، بغضب متفاقم تجاه طبقة كاملة من السياسيين الذين قادوا البلد إلى أزمة. وفي حين لم تكن المظاهرات كبيرة - إذ تجعل انقسامات لبنان من الاحتجاجات الضخمة أمراً نادراً - فقد اندلعت من بيروت إلى وادي البقاع ومن صيدا في الجنوب إلى طرابلس في الشمال.

ففي طرابلس عاصمة الشمال، وبريتال البقاعية، وفي العاصمة بيروت، انتقد المحتجون كل المسؤولين وأحزاب النفوذ من كل الطوائف بلا استثناء.

ولم يقل الزعماء اللبنانيون الكثير عن احتجاجات يوم الأحد. وبالنسبة للحكومة الائتلافية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري يبقى التركيز منصباً على إنعاش الاقتصاد من خلال إصلاحات طال انتظارها مثل إصلاح قطاع الكهرباء الذي يستنزف المال العام دون أن يلبي احتياجات لبنان.

وفي إطار العملية ذاتها، يأمل لبنان في نيل تصديق دولي سيفتح الطريق أمام الإفراج على مليارات الدولارات لتمويل الاستثمار.

ومشاكل الاقتصاد تتفاقم منذ سنوات في لبنان، حتى وصل معدل البطالة لمن تقل أعمارهم عن 35 عاماً إلى 37%. ويسجل ميزان المدفوعات عجزاً منذ سنوات.

لكن حلفاء لبنان الأجانب غير مقتنعين تماماً بعد بوتيرة التغيير. ولم يتدفق حتى الآن حوالي 11 مليار دولار تعهد بها المانحون الأجانب قبل 18 شهراً في فرنسا بشرط الإصلاح.

وقال فيليب لازاريني، المنسق المقيم للأمم المتحدة، الثلاثاء بعد لقائه الحريري في لبنان «أكدنا أهمية تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب، وتقديم موازنة 2020 في الموعد المحدد».



خلاف المحاصصة

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نوع الخطوات اللازمة لإصلاح الأوضاع المالية في لبنان أثبت دائماً أنه بعيد المنال. فقد استخدم الزعماء المنقسمون وفقاً للتوزيع الطائفي في لبنان، وكثير منهم من قدامي محاربي الحرب الأهلية، موارد الدولة لفترة طويلة لمصلحتهم السياسية ولا يرغبون في التنازل عن صلاحياتهم. كثير منهم من أصحاب الملايين. والبعض من أصحاب المليارات. ويحتل لبنان المرتبة 138 من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

وساهم ظهور سوق سوداء يباع فيها الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي في اشتداد مخاوف الناس. ويوم الثلاثاء، اتخذ البنك المركزي خطوات لتنظيم توفير الدولار لواردات المواد الأساسية مثل البنزين والقمح والأدوية.

وتعهدت الحكومة بالمحافظة على ربط سعر صرف العملة. وقالت مها يحيى، مديرة مركز كارنيجي للشرق الأوسط، إن المخاوف المتعلقة بالعملة «أصبحت موضوع نقاش يومي» وإن احتجاجات يوم الأحد تبرز هذا القلق.إلحاح يشتد

ونالت الحكومة بعض الثناء على الجهود المبذولة لتخفيض العجز هذا العام وخطتها للإصلاح وهو ما أطلق عليه صندوق النقد الدولي «الخطوات الأولى المرحب بها على مسار طويل».

وتتضمن ميزانية 2019 بعض الإجراءات الصعبة سياسياً، لاسيما تجميد التوظيف الحكومي لمدة ثلاث سنوات. لكن المقترحات المتعلقة بتخفيض مؤقت لأجور القطاع العام أُجهضت بالفعل.

والسياسيون الذين يعرفون أن الحاجة ملحة للقيام بالمزيد من الإجراءات، يهدفون إلى تخفيض العجز بدرجة أكبر في ميزانية 2020 لكن دون زيادة الضرائب.

وقال نديم منلا، كبير مستشاري الحريري، متحدثاً لرويترز «من الواضح أن السرعة التي تتخذ بها القرارات ليست واعدة للغاية ويجب على الحكومة والأحزاب السياسية التحرك بشكل أسرع بكثير». لكنه أضاف «لاحظنا أنه في الأسابيع القليلة الماضية كان هناك تقارب حول الإلحاح للمضي قدماً».

وفي مقابلة أجريت معه الاثنين، أعرب عن أمله في أن تسفر رحلات الحريري القادمة إلى الإمارات والسعودية عن «شيء ملموس» بعد «علامات مشجعة» على استعداد دول الخليج العربية لإيداع الأموال في لبنان.



ميزانية 2020



وقال النائب آلان عون، وهو شخصية بارزة في التيار الوطني الحر الذي يعتبر جزءاً من الطبقة الحاكمة اليوم، إن ميزانية 2020 ستكون اختباراً جديداً «للحكومة والبرلمان لإثبات قدرتهما على إخراج البلاد من الأزمة».

(رويترز)