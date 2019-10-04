مواكبة التطورات العالمية هدف أول للمشاركة في «جيتكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تتواصل استعدادات الدوائر والمؤسسات والشركات للمشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» في دورته ال39، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي على مدار خمسة أيام، من 6 وحتى 10 أكتوبر/‏‏تشرين الأول الجاري، فيما أكد عدد من المسؤولين أن الهدف الأول من المشاركة هو الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية في كل المجالات، إضافة إلى عرض أهم ما لدى الدوائر من تقنيات أمام الجمهور.

ويشارك الدفاع المدني بدبي، في الفعاليات بمشروع خدمته المحدثة (SOS) الذي يتيح الوصول إلى جميع خدماته الذكية، ويعمل تطبيق الدفاع المدني كنافذة لمستخدمي المراقبة الذكية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات الذكية بما في ذلك خدمات المباني وخدمات الطوارئ.

وأكد العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية، أن المشاركة تأتي في إطار الحرص على المساهمة في تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والحلول الذكية، ومواكبة التطورات العالمية، خاصة أن المعرض الأبرز على مستوى المنطقة في هذا المجال، حيث يستقطب آلاف الزوار في كل عام من كافة أنحاء العالم، كما يعد محطة الانطلاق نحو المعرفة التي تدور حول الذكاء الاصطناعي والروبوتات والجيل القادم من التقنيات المبتكرة، والتي نطمح إلى توظيفها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها نحو استشراف المستقبل.

مدينة شمس

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» عن انتهاء استعداداتها للمشاركة بالمعرض في جناح خاص تعرض فيه أبرز مبادراتها وإنجازاتها، بهدف اكتشاف الفرص المتاحة للتعاون مع مختلف الجهات المشاركة، والاستفادة من التطور التقني على الصعيد الخدمي، وخصوصاً في المجال الإعلامي والصناعات الإبداعية المرتبطة به، في ظل التقدم الذي يشهده قطاع التقنية في تعزيز الخدمات التي تقدمها «شمس» وخطط التحول الرقمي التي تبنّتها.

وأكد د. خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام، أن «شمس» تتطلع من خلال مشاركتها إلى الاطلاع على أحدث البرامج والأنظمة التي تقدمها، ضمن جهودها لاستقطاب الشركات العاملة في القطاع الإبداعي لتأسيس وتوسيع أعمالها انطلاقاً من البيئة المتميزة التي توفرها مدينة الشارقة للإعلام.

المواصلات العامة

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وأكد المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة أن المؤسسة أنهت استعداداتها للمشاركة في معرض جيتكس من خلال منصة حكومة عجمان الرقمية، مشيراً إلى أن المعرض يعتبر بمثابة مظلة تقنية شاملة تتيح للمؤسسة فرصة جيدة لتعريف الجمهور والعملاء بخدماتها وتطوراتها الذكية، فضلاً عن الاطلاع على الأساليب والأنظمة الحديثة ذات الصلة التي تعكس إمكانية الاستفادة منها في تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.

«شرطة عجمان» تستكمل استعداداتها

استكملت القيادة العامة لشرطة عجمان استعداداتها للمشاركة في جيتكس للتقنية 2019 على منصة حكومة عجمان الرقمية لتسليط الضوء على خدماتها الذكية المقدمة للجمهور، وذلك تحقيقاً للتوجه الحكومي نحو التحول الذكي في دولة الامارات، وضمن إطار تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي.

«دبي للسياحة» تنظم جلسات نقاش

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن تنظيم مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل خلال مشاركتها في جيتكس فيوتشر ستارز؛ أكبر مؤتمر للشركات الناشئة، تقام ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، وتهدف إلى تسليط الضوء على توجهات قطاع السياحة والسفر العالمي، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد في مجال التحوّل الرقمي لهذا القطاع الحيوي، وكذلك تزايد جاذبيتها كمركز مهم للأعمال والتجارة، كما تناقش الإمكانيات المتاحة لدعم الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية البديلة.