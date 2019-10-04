«ساكسو بنك»: الدولار في طريقه إلى الهاوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر «ساكسو بنك»، البنك المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، أمس، توقعاته الفصلية للربع الأخير من عام 2019. وقال ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى «ساكسو بنك»: سيتذكر العالم أجمع عام 2019 بوصفه بداية النهاية لأضخم تجربة نقدية على الإطلاق، والعام الذي أطلق مرحلة من الركود العالمي برغم معدلات الفائدة الاسمية والحقيقية الأكثر انخفاضاً في التاريخ. إذ وصلت السياسة النقدية إلى نهاية طريق طويل للغاية وأثبتت فشلها في نهاية المطاف.

أضاف جاكوبسن يُسهم إضعاف الدولار الأمريكي في منحنا حيّزاً زمنياً ضيقاً، ولكنه لن يوفر لنا حلّا هيكلياً كاملاً. وهو أسرع التدابير التصحيحية الممكنة لما تُعانيه الأسواق العالمية، وواحد من أقل الحلول مواجهة للمعارضة السياسية. الدولار العظيم في طريقه إلى الهاوية، ولكن يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية توخي الحذر حيال ما تتمناه. وفي ظل هذا النظام العالمي الذي تشوبه السياسات النقدية الفاشلة والمسار الطويل والشاق الذي ترسمه السياسات المالية، لم تعد أمام الاقتصاد العالمي سوى أداة وحيدة ليلجأ إليها؛ إذ يتمثل الحل الأخير بخفض سعر العملة العالمية: الدولار الأمريكي.

وقال: تبلغ القيمة التقريبية للديون العالمية ما يصل إلى 240 تريليون دولار، وهو مبلغ يُعادل 240% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويتم تقويم الجزء الأكبر من هذه الديون بالدولار الأمريكي نظراً للدور الذي يلعبه الدولار كعملة احتياطية والسيولة الكبيرة التي تتمتع بها أسواق رأس المال الأمريكية.