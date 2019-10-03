شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار لجنة التسعير بتخفيض أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار لجنة تسعير المواد البترولية، والذى صدر منذ لحظات بشأن تخفيض أسعار البنزين بمنتجاته الثلاثة 80 و92 و95.

ونص القرار فى مادته الأولى بأن يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 تسليم المستهلك بسعر 650 قرشا.

ونصت المادة الثانية : يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 تسليم المستهلك بسعر 775 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

Advertisements

كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 تسليم المستهلك بسعر 875 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

ونصت المادة الرابعة على الغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.