شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 3- 10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 3-10-2019.

إيقاف تداول 21 شركة إيقاف تداول 21 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 21 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

والشركات التى تم إيقاف تداولها هى يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، العامة لصناعة الورق-راكتا، جى بى اوتو، المتحدة للإسكان والتعمير، حديد عز، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العامة لمنتجات الخزف والصينى، ليسيكو مصر، مصر للألومنيوم.

كما تم إيقاف تداول، العربية للأسمنت، الحديد والصلب المصرية، الألومنيوم العربية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، المالية والصناعية المصرية، دايس للملابس الجاهزة، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، بنك الكويت الوطنى-مصر.

البورصة تخسر 842 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 842 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 713.755 مليار جنيه. البورصة تخسر 842 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 842 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 713.755 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 293.4 مليون ورقة مالية بقيمة 897.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.1% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.31%، والعرب على 7.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.06%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.4 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 644 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 31.6 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 14217 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2035 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 17135 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5314 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1396 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليغلق عند عند مستوى 456 نقطة.

وارتفعت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.753 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.29%

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 23.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.26%

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- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 599.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.93%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 70 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.49%

- العامة لمنتجات الخزف والصينى بسعر إغلاق 2.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.37%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة آرابيا انفستمنتس هولدنج-2 1 بسعر إغلاق 0.023 جنيه بنسبة تراجع بلغت 23.33%

- حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية-2 بسعر إغلاق 0.157 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.21%

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 11.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.15%

- بنك الكويت الوطنى-مصر بسعر إغلاق 37.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.66%

- جى بى اوتو بسعر إغلاق 3.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.28%