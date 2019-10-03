شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتخلى عن مكاسبها وتغلق على استقرار سلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة في ختام تعاملات اليوم على نحو سلبي متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى الطلب على المعادن النفيسة.



وخيم القلق على الأسواق اليوم مع صدور المزيد من البيانات الضعيفة في الولايات المتحدة والتي أثارت القلق بشأن إمكانية تعرض الاقتصاد الأمريكي للركود.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي في سبتمبر/أيلول إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، كما ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع الماضي.

Advertisements



وسوف يصدر غدا تقرير الوظائف الشهري في أمريكا، وهي بيانات تترقبها الأسواق لمعرفة مدى استمرار قوة سوق العمل من عدمه لمعرفة توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة تقل عن 0.1% أو ما يعادل أربعة سنتات إلى 17.676 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 17.845 دولار وأقل سعر عند 17.515 دولار.