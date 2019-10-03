شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع أمام الدولار وسط توقعات بدعم برلماني لخطة "جونسون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم وسط إشارات من زعماء البرلمان بشأن إمكانية استعداهم لدعم خطة رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وعلى ما يبدو، ألمح قادة من أحزاب المعارضة في مجلس العموم البريطاني إلى إمكانية الموافقة على مساعي "جونسون" فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي وتنفيذ "بريكست" في موعده المقرر نهاية الشهر الجاري.

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ومع ذلك، يسرى محللون أن مكاسب الإسترليني ستظل محدودة إلى حين صدور أي إشارات أو تلميحات من الاتحاد الأوروبي تتعلق بالمرونة أو إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع لندن.



كانت وكالات أنباء قد تحدثت أمس عن أن "جونسون" يسعى لتعليق عمل البرلمان مجددا في الأسبوع المقبل من أجل التوصل إلى اتفاق "بريكست" مع بروكسل دون الحاجة لأي معارضة أو قيود برلمانية تعرقل خطته.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 18:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2357، وسجل أعلى سعر عند 1.2413 وأقل سعر عند 1.2266.