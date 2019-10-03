شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع بفعل تراجع الدولار وصدور بيانات سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة عززت التكهنات بإمكانية تعرض الاقتصاد الأمريكي للركود.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي في سبتمبر/أيلول إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، كما ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي.

Advertisements



يأتي ذلك رغم تصريحات أحد أعضاء الاحتياطي الاتحادي الذي شدد من خلالها على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحقق نموا كما أن سوق العمل لا يزال قويا.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4% أو ما يعادل 5.9 دولار إلى 1513.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1525.8 دولار وأقل سعر عند 1501.7 دولار.