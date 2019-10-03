شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض بعد صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور المزيد من البيانات الضعيفة والتي أثارت المخاوف بشأن إمكانية وقوع الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العامل تحت وطأة الضغوط.



وأظهرت بيانات اليوم صادرة من معهد إدارة التوريدات أن القطاع الخدمي الأمريكي سجل تباطؤا في النمو بأكبر وتيرة شهرية في ثلاث سنوات خلال سبتمبر/أيلول.



وعلاوة على ذلك، أعلنت وزارة العمل الأمريكية زيادة عدد طلبات إعانة البطالة بأربعة آلاف إلى 219 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

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وفي وقت سابق هذا الأسبوع، صدرت بيانات كشفت عن انخفاض نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا إلى أدنى مستوى منذ عام 2009.



واعترف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تصريحات اليوم أمام صحفيين على هامش زيارته لفلوريدا بأن الاقتصاد تأثر سلبا بالأمور السياسية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.6 نقطة.