شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يُبقي على خسائره نتيجة القلق حيال الطلب العالمي بعد بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وأبقت على خسائرها في ظل تدفق المزيد من البيانات الضعيفة التي تثير مخاوف ركود الاقتصاد الأكبر في العالم مما يؤثر بدوره سلبيا على الطلب.



وكانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس زيادة مخزونات الخام في أمريكا بنحو 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 1.3 مليون برميل.



وفي سياق آخر، أظهرت بيانات اليوم انخفاض نشاط القطاع الخدمي الأمريكي في سبتمبر/أيلول بعد بيانات سابقة هذا الأسبوع بتراجع نشاط قطاع الصناعات التحويلية.

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وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 52.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 52.9 دولار وأقل سعر عند 50.9 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.6% إلى 57.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.9 دولار وأقل سعر عند 56.1 دولار.