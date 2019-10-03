شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتد من أدنى مستوياته في عشر سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم مرتدا من أدنى مستويات في عشر سنوات سجلها في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض معدل الفائدة.



كان البنك المركزي قد خفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في ظل محاولاته لدعم نمو الاقتصاد المتباطئ نتيجة تداعيات عالمية على رأسها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وعلى أثر ذلك، هبط الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية إلى 0.6672، وهو المستوى الأدنى منذ مارس/آذار عام 2009 – في ذروة الأزمة المالية العالمية.

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ويرى محللون أن المركزي الأسترالي لم يبلي بلاء حسنا عندما قرر خفض معدل الفائدة وأنه يمتلك أدوات محدود لتحفيز النمو الاقتصادي.



من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن واشنطن سوف تستقبل وفدا تجاريا صينيا في الأسبوع القادم لبحث التوصل إلى اتفاق بين البلدين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.6752، وسجل أعلى سعر عند 0.6752 وأقل سعر عند 0.6705 .