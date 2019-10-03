الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تواصل خسائرها مع ظهور المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس مواصلة خسائرها في ظل صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي تثير المخاوف بشأن ركود اقتصادي وشيك في الولايات المتحدة.


وأعلن معهد إدارة التوريدات اليوم انخفاض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي إلى 52.6 نقطة في سبتمبر/أيلول وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

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وكانت أيضا وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأربعة آلاف طلب إلى 219 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري غداً.


ورغم هذه البيانات، إلا أن عضو الاحتياطي الاتحادي "جون ويليامز" قلل من المخاوف بشأن إمكانية تعرض الاقتصاد الأمريكي للركود مشيرا إلى استمرار نموه وقوة سوق العمل واقتراب التضخم من المستهدف.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 130 نقطة) إلى 25954 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 7761 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 2878 نقطة.

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