شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض نشاط القطاع الخدمي الأمريكي بأكبر وتيرة شهرية في ثلاث سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات معهد إدارة التوريدات عن أن غالبية الشركات الخدمية المسجلة في الولايات المتحدة كشفت عن ضعف في نمو أنشطتها خلال سبتمبر/أيلول بوتيرة هي الأكبر في ثلاث سنوات.



وأظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي انخفض إلى 52.6 نقطة في الشهر الماضي، من 56.4 نقطة في أغسطس/آب بينما توقع محللون القراءة 55.3 نقطة.



ورغم أن القراءة لا تزال أعلى المستوى خمسين نقطة الإيجابي، إلا أن البيانات تثير المزيد من القلق من تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وتوجهه من الركود.



يأتي ذلك بعد بيانات مماثلة كشف عنها معهد إدارة التوريدات هذا الأسبوع أيضا والتي أظهرت انخفاض نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ عام 2009.