شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة ترتفع وسط مخاوف بشأن تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع استمرار المخاوف بشأن نقص المعروض من المحاصيل الزراعية بسبب أضرار التغيرات المناخية.



وكشفت دراسة من إحدى المنظمات الحكومية الأمريكية بأن اتساع طبقة الاوزان مجددا أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وزيادة مخاطر التغيرات المناخية مما يؤدي إلى تلف المحاصيل وحرائق وجفاف في العديد من المناطق وفيضانات في مناطق أخرى.



وكانت الأمم المتحدة قد عقدت جلسة الشهر الماضي مناقشات فيها مبادرات حكومات وشركات لتخفيف تداعيات التغيرات المناخية.

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وكشفت الهيئة الدولية عن مبادرة شاركت فيها عشرات الشركات التكنولوجية وشركات الطاقة التي اجتمعت على أهداف لكبح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



من ناحية أخرى، تترقب الأسواق المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري لمعرفة مصير التوصل إلى اتفاق تجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للذرة بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 388.5 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 388.7 دولار وأقل سعر عند 385.5 دولار.