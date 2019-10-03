شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقبع عند أدنى مستوى فى شهرين بعد تصريحات سعودية وارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس ليواصل الخام الأمريكي خسائره لليوم العاشر على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،وانخفض خام برنت لليوم الخامس مسجلا أدنى مستوى فى شهرين ، بعد تصريحات وزير الطاقة السعودية حول استعادت إنتاج النفط بالكامل ، بالإضافة إلى ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.28$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 52.44$، وسجل أعلى مستوي عند 52.91$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 57.20$ للبرميل الأدنى منذ 9 آب/أغسطس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 57.42$ ، وسجل أعلى مستوي عند 57.89$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء فقد الخام الأمريكي نسبة 2.8% ، فى تاسع خسارة يومية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 52.21$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.9% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي.

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وتعاذ تلك الخسائر المستمرة فى أسعار النفط إلى تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على الوقود ،خاصة مع توالي البيانات الانكماشية عن قطاع الصناعات التحويلية فى معظم الاقتصادات الكبرى.

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان يوم الخميس إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد الهجومي التخريبي فى بقيق وخريص ،وأكد أن طاقة إنتاج النفط حاليا تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 27 أيلول/سبتمبر، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.0مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ، لينزل الإجمالي إلى 12.4 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي عند 12.5 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.