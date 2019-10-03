شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التراجع بفعل احتمالات خفض الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، بفعل تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة عن قطاع الخدمات خلال أيلول/سبتمبر.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 98.94 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.19 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 29 شهرا عند 99.67 نقطة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء فى الولايات المتحدة ركود قطاع الصناعات التحويلية خلال أيلول/سبتمبر بأبطأ وتيرة فى أكثر من عقد ،فى أحدث مؤشرات ركود الأنشطة الاقتصادية الأمريكية خلال الربع الثالث من هذا العام.

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صعدت تلك البيانات الشكوك حيال سلامة أكبر اقتصاد فى العالم ،وزادت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام لمواجهة المخاطر المتزايدة.

ويسعر التجار حاليا احتمالات قيام المركزي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة خلال اجتماعه فى وقت لاحق من هذا الشهر عند 73% ،والنسبة مرشحة للزيادة فى حال استمر الاقتصاد الأمريكي الإفصاح عن بيانات هاشة.

من أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة عن أداء قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي.

تصدر بحلول الساعة 14:00 جرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 55.1 نقطة فى أيلول/سبتمبر من 56.4 نقطة فى آب/أغسطس.