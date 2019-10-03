شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل الارتفاع بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،بجانب تحسن عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 1.1% إلى مستوي 17.74$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 17.55$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 17.51$.

حقق المعدن الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 16.89$ للأوقية.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، مواصلا خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية و الثانوية ،وهو ما يدعم ارتفاع أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

تواصل مستويات العملة الأمريكية تراجعها عقب بيانات ضعيفة فى الولايات المتحدة عن قطاع الصناعات التحويلية ،زادت الشكوك حيال سلامة نمو أكبر اقتصاد فى العالم ، وعززت من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لثالث مرة خلال هذا العام.

ومع ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية ،خاصة تزايد مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي ،و تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا ،يركز المستثمرين على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة خاصة المعادن النفيسة والعملات ذات العائد المنخفض.