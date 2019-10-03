شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تحاول الانتعاش بعد تكبد أكبر خسارة يومية فى 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، لترتد من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ،ضمن محاولات الانتعاش بعد تكبد أكبر خسارة يومية خلال هذا العام ،ويكبح تلك المحاولات مخاوف فرض الولايات المتحدة رسوم تجارية على منتجات الاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:03 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 2.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع.

وتعد خسارة الأمس الأكبر خلال هذا العام ،والأسوأ منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي ، مع تجدد مخاوف النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، بالإضافة إلى توالي البيانات الضعيفة عن كبرى الاقتصادات العالمية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس بعد يومين من الخسائر الفادحة ، محاولا التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أنها ستفرض رسوم جمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي بقيمة مليارات الدولارات ،وأصدر البيت الأبيض قائمة بمنتجات الأوروبية التي يخطط لاستهدافها بزيادة الرسوم الجمركية.

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جاء القرار الأمريكي ،بعدما منحت منظمة التجارية العالمية WTO الإذن للولايات المتحدة بفرض ضريبة على صادرات أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار سنويا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.8% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 23 آب/أغسطس الماضي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.25% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وأغلقت بورصة الأوراق المالية فى ألمانيا لقضاء عطلة عامة.

وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.5% ، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.

تأتي تلك الخسائر فى سوق الأوراق المالية فى المملكة المتحدة ،بعدما كشف رئيس الوزراء "بوريس جونسون" عن مقترح نهائي لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي يقلص فرص أن يكون الانسحاب البريطاني باتفاق.