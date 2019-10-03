شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثالث على التوالي استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالإضافة إلى تحسن طلب المعدن كملاذ آمن ، فى ظل موجة الخسائر التي تسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,502.17$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,499.10$،وسجلت أعلى مستوي 1,504.53$ ، وأدنى مستوي 1,495.80$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 1,459.04$ للأونصة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنحو 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يدعم ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

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هذا التراجع فى مستويات العملة الأمريكية ،يأتي بسبب توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،والتي زادت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة للمرة الثالثة خلال هذا العام.

ويسعر التجار حاليا احتمالات قيام المركزي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة خلال اجتماعه فى وقت لاحق من هذا الشهر عند 73% ،والنسبة مرشحة بقوة للزيادة فى حال جاءت بيانات غدا الجمعة عن الوظائف الأمريكية الجديدة فى القطاعات الغير زراعية بأقل من التوقعات فى أيلول/سبتمبر.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية لأدنى مستوى فى شهر ، مع تسارع عمليات البيع المفتوحة ،نتيجة تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ،عقب بيانات أظهرت ركود قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر بأبطأ وتيرة فى عقد من الزمان.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 2.93 طن متري ،فى أول زيادة منذ 25 أيلول/سبتمبر الماضي ،ليرتفع الإجمالي إلى 923.76 طن متري.