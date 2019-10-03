شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع للمرة الأولى فى 4 أيام فى انتظار محفزات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس للمرة الأولى فى الأربعة أيام الأخيرة ، مع توقف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع انتظار أكبر عملة مشفرة فى العالم محفزات إيجابية جديدة ، تساعد فى تحسن مستويات الطلب الاستثماري ،وتدفع الأسعار إلى استكمال موجة الانتعاش الأخيرة.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 126$ بما يعادل نسبة 1.5% إلى 8,251$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,377$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 8,419$.

حققت العملة الرائدة فى سوق التشفير"البتكوين" يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 7,714$ لكل وحدة بتكوين.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس حوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 218 مليار$ ،مع تجدد هبوط البتكوين وعملات رئيسية أخرى.

توقفت عمليات تعافي أسعار البتكوين عند مستوي 8,500$ تقريبا ،والذي يعد أعلى فى نحو أسبوع ، حيث تحتاج العملة حاليا لمحفزات جديدة ، تساعد فى تحسن مستويات الطلب الاستثماري ،وتدفع الأسعار إلى استكمال موجة الانتعاش الأخيرة.

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يشير أحدث تقرير أجرته شركة "بينانس" للأبحاث إلى أن حجم التداول المخيب للآمال على بورصة Bakkt ربما يكون سبب الانخفاض الأخير فى عملة البتكوين ،حيث كانت هناك توقعات كبيرة حول إطلاق البورصة الأكبر فى العالم للعقود الآجلة للبتكوين ،غير أن استقبال البورصة جاء على نحو غير متوقع على الإطلاق.

وفى نفس الإطار قالت بورصة CME أنها ليست لديها أي خطط لإطلاق عقود آجلة للبتكوين ،وأكدت البورصة الأمريكية أن الطلب الأول لعملائها حاليا هو الخيارات على العقود المستقبلية ،والتي تخطط لإدخالها فى الربع الأول من عام 2020 ، فى انتظار الحصول على الموافقات التنظيمية.

من ناحية أخرى ،ذكرت تقارير صحيفة فى الهند أن شركة Bithumb ترغب فى الشراكة مع بورصات البتكوين المحلية فى البلاد بهدف إنشاء منصة منظمة.

وأشارت تقرير صحيفة "The Economic Times of India" بالنظر إلى المناخ التنظيمي الحالي فى الهند ،تتطلع Bithumb إلى الاتصال بالمنظمين الحكوميين لإقامة وجود لها فى البلاد.

وتعليقا على تلك التقارير قال "خافيير سيم" أحد مؤسسي Bithumb نحن منفتحون للتحدث مع المنظمين ،والعمل معهم ليكون هناك بورصة منظمة ،نحن علامة تجارية قوية فى كوريا الجنوبية ،ولا نشرك أنفسنا فى التجارة غير المنظمة أو غير القانونية.

وتخطط Bithumb لتوفير رأس مال لبدء عمليات التشفير المحلية فى الهند ،الإضافة إلى مساهمات أخرى فى الاقتصاد الرقمي الهندي ،وفى حالة نجاحها فى ذلك ،ستصبح الهند أرضا تجارية أخرى للشركة بعد توسعها فى سنغافورة فى آب/أغسطس الماضي.